Более 20 млн рублей направят на переоснащение брянских музеев

Федеральную субсидию в 20,5 млн рублей направят на переоснащение музеев в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянская область впервые получила субсидию федерального бюджета по нацпроекту «Культура». 20,5 млн рублей направят на переоснащение пяти музеев на общую сумму и на ремонт здания музея в Унече.

Так, деньги получил музей Погарского района «Радогощ». На 2,6 млн рублей для него купили экспозиционно-выставочное оборудование, в том числе мультимедийные средства. Также средства направят на технику для обеспечения сохранности и хранения музейных экспонатов.