Лопушскую школу в Выгоничском районе начнут ремонтировать в будущем году

2026, 26 ноября 19:16

Лопушскую школу в Выгоничском районе начнут ремонтировать в будущем году. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

В Брянской области проходит прямая линия жителей с губернатором Егором Ковальчуком. К главе региона обратилась жительница Выгоничский района. Её интересовал капитальный ремонт Лопушской школы.

Губернатор Егор Ковальчук подчеркнул, что учебное заведение вошло в региональную программу на 2027 год. Глава региона поручил в течении года школу отремонтировать.