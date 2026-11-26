Жителю Подмосковья грозит ответственность за использование фейерверка в Брянске

2026, 26 ноября 10:28

Жителю Подмосковья грозит ответственность за использование фейерверка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции в соцсетях обнаружили видеоролик, снятый на территории Советского района города Брянска. Местные жители пожаловались на запуск фейерверка прямо во дворе многоквартирного дома. Напомним, в регионе действует запрет на использование пиротехники. По данному факту стражи порядка провели проверку.

За сутки полицейские установили личность нарушителя. 38-летний житель Московской области рассказал, что запустил салют, чтобы сделать сюрприз девушке. О действующем запрете он якобы не знал.

Материалы проверки направлены в Брянскую городскую администрацию для привлечения нарушителя к ответственности.