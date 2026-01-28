Более 6500 человек посетили ярмарки вакансий в 20225 году в Брянской области

2026, 28 января 12:57

Более 6500 человек посетили ярмарки вакансий в 20225 году в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

27 января губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл оперативное совещание с заместителями. Также в заседании приняли участие председатель облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук и прокурор Владимир Мосин.

На совещании обсудили реализацию национального проекта «Кадры». Замдиректора департамента социальной политики и занятости населения Юлия Роганкова пояснила, что в регионе есть высокий спрос на специалистов и сформирован рынок труда соискателя. Это приводит к увеличению заработных плат, а значит и росту доходов и снижению уровня бедности, а также к увеличению рентабельности инвестиций в технологии. Конкуренция за сотрудников снижает сегмент нелегальной занятости.

Для обеспечения кадровой потребности работодателей проходят региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятия входят в проект «Человек труда». В минувшем году во всероссийской ярмарке участвовали свыше 100 работодателей региона. Они представили более 4500 рабочих мест. Посетили мероприятия порядка 4000 жителей. Также более 2500 учащихся профессиональных образовательных организаций были на ярмарке в онлайн-формате. Каждый седьмой посетитель нашёл работу.

В 2025 году в регионе впервые прошёл Фестиваль профессий для школьников и студентов. В нём участвовали более 1300 учащихся.

В рамках федерального проекта «Образование для рынка труда» проводится профессиональное обучение отдельных категорий граждан. В прошлом году образование получили 515 жителей. 87% из них нашли работу.

Губернатор Александр Богомаз поручил главам муниципальных образований лично контролировать кадровые вопросы.