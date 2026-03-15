2026, 15 марта 12:41
За сутки военные уничтожили в небе над регионом 168 вражеских БпЛА. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

С 8 часов утра 14 марта до 8 часов утра 15 марта Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. 168 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружили в небе над регионом подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии. Все цели уничтожены.  

Люди не пострадали. Разрушений также нет.

