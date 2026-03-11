Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В Брянске восстанавливают повреждённые при ракетном ударе дома

2026, 11 марта 18:15
В Брянске восстанавливают повреждённые при ракетном ударе дома
Источник фото

В Брянске восстанавливают пострадавшие при ракетном ударе дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

С утра 11 марта на месте ракетного удара в Брянске стартовали работы по восстановлению зданий. Раздавал поручения и решал на месте вопросы глава горадминистрации Александр Макаров.

«Сегодня до конца дня мы восстановим тепловой контур, выполним первоочередную задачу, который перед нами поставил губернатор Александр Богомаз», — подчеркнул Александр Макаров.

Управляющие компании ремонтировали рамы, закрывали подъездные дыры плёнкой и другими спец материалами. На помощь пришли коллеги из других коммунальных служб.

Повреждённые дома разделили между двенадцатью строительными компаниями Брянска. 90 рабочих-строителей восстанавливают окна в квартирах. А специалисты профильных организаций ремонтировали инженерные коммуникации. Волонтёры убирали осколки и выносили мусор. Добровольцы продолжают прибывать на площадку, работа продолжается. Помогает и крепкая рабочая сила от спорткомитета Брянской горадминистрации.

«С раннего утра работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты районной администрации, структурных подразделений горадминистрации и Правительства Брянской области уже обошли часть квартир, составляются списки. Работы ещё очень-очень много. Не все собственники на месте, поэтому не во все жилые помещения нам удаётся попасть. По мере подготовки полных пакетов документов и прохождения всех стадий проверок, начнутся выплаты денежных компенсаций», — уточнил глава администрации Советского района Денис Семёнов.

