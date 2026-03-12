Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Суд оштрафовал брянца за попытку подкупить инспектора ГИБДД

2026, 12 марта 12:41
Суд оштрафовал брянца за попытку подкупить инспектора ГИБДД
Суд оштрафовал брянца за попытку подкупить инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.  

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Приговор выслушал житель Суземского района.

Поздно вечером 27 декабря 2025 года фигуранта за рулём автомобиля остановили инспекторы дорожно-патрульной службы в Трубчевском районе. Мужчина был пьян. Он решил откупиться от стражей порядка. За несоставление материалов об административном правонарушении фигурант попытался передать полицейскому 150 тысяч рублей. Инспектор деньги не взял. 

Суд приговорил виновного к штрафу в 300 тысяч рублей, а также конфисковал сумму взятки в доход государства. На принадлежащий подсудимому автомобиль наложен арест до исполнения приговора.

