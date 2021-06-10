Брянцы могут получить материальную помощь из бюджета

78 семей уже воспользовались правом на финансовую поддержку в этом году.

В Брянской областной Думе рассказали о финансовой помощи жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По данным департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, на денежные выплаты могут рассчитывать те, кто столкнулся с болезнью или инвалидностью.

Размер помощи устанавливается по фактически понесенным расходам, но не более 30 тысяч рублей. Если расходы превышают 200 тысяч рублей, размер выплат составит не более 50 тысяч рублей.

В 2020 году 247 семей брянских семей получили поддержку на сумму более 5 миллионов рублей. В этом году деньги выделили 78 семьям. В 2021-м на реализацию программы планируют потратить более 2 миллионов рублей.