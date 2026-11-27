Два человека пострадали в ДТП в Брянске утром в четверг

2026, 27 ноября 13:32

Два человека пострадали в ДТП в Брянске утром в четверг. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Утром 26 ноября в районе дома № 9 на проспекте Ленина в городе Брянске произошло ДТП. 34-летний водитель за рулём автомобиля XCITE X-CROSS 7 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Иномарка врезалась в OPEL ASTRA. 46-летняя женщина-водитель поворачивала налево. От удара OPEL отбросило на AUDI Q5, который поворачивал направо.

Водитель XCITE X-CROSS 7 госпитализирован с тяжёлыми травмами. Он оказался нетрезв. ИНспекторы составили на него два административных материала.

Женщина-водитель попала в больницу с переломом бедра.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.