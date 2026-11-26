Вейпы в Брянске уберут с прилавков: что меняется с весны 2027 года

2026, 26 ноября 11:48

Торговать вейпами в Брянской области перестанут с 1 марта 2027 года – напоминает сайт АиФ-Брянск. Закон «Об установлении на территории Брянской области дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции» депутаты областной думы приняли за одно заседание, сразу в трёх чтениях.

Главное отличие от нынешних правил в том, что возрастной планки больше не будет. Сегодня закон запрещает продавать электронные сигареты только несовершеннолетним. После вступления нового закона в силу купить их в розницу не сможет никто. Это касается и самих устройств, и жидкостей к ним. Ограничение продлится пять лет, до 1 марта 2032 года.

Основание для региональных запретов появилось после принятия федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года. Он передал регионам право вводить такую меру самостоятельно.

Спикер думы Валентин Суббот пояснил, что главная цель закона в защите молодого поколения. Подростки тянутся к модным устройствам, а о последствиях задумываются редко. Власти рассчитывают, что запрет поддержит интерес к здоровому образу жизни и снизит риски для здоровья брянцев.