Брянщина стала шестой в России по индексу промышленного производства

Брянская область стала шестым регионом в России по индексу промышленного производства за семь месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По итогам семи месяцев 2023 года Брянская область заняла второе место в Центральном федеральном округе и шестое место в России по индексу промышленного производства. Так, в январе-июле он составил 114,3 % к уровню прошлого года. В Российской Федерации это цифра — 102,6 %, а ЦФО — 110,3 %.

Кроме того, индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам на Брянщине составил 115,9 % . По этому показателю регион находится на пятом месте в ЦФО и 11-м – в Российской Федерации.