Брянская делегация посетила международный форум в Белоруссии

Брянская делегация посетила международный экономический форум в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Брянская делегация в рамках визита в Могилевскую область Республики Беларусь Приняла участие в XV Международном экономическом форуме «Мельница успеха» и Международном кооперационном форуме по импортозамещению государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Там обсудили перспективы взаимодействия Беларуси и российских регионов в строительстве, агропромышленном комплексе, машиностроении.

«Брянскую область и Республику Беларусь связывают особые, крепкие добрососедские отношения. На протяжении многих лет мы являемся надежными партнерами не только в сфере экономического, но и культурного взаимодействия. Считаю, что и в дальнейшем взаимное уважение, стремление наших братских народов к дружбе и единению будут способствовать социально-экономическому росту, повышению качества жизни граждан, а также развитию приграничного сотрудничества», — подчеркнул председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.