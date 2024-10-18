Брянская делегация посетила международный форум в Белоруссии

Брянская делегация посетила международный экономический форум в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Брянская делегация в рамках визита в Могилевскую область Республики Беларусь Приняла участие в XV Международном экономическом форуме «Мельница успеха» и Международном кооперационном форуме по импортозамещению государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Там обсудили перспективы взаимодействия Беларуси и российских регионов в строительстве, агропромышленном комплексе, машиностроении.
«Брянскую область и Республику Беларусь связывают особые, крепкие добрососедские отношения. На протяжении многих лет мы являемся надежными партнерами не только в сфере экономического, но и культурного взаимодействия. Считаю, что и в дальнейшем взаимное уважение, стремление наших братских народов к дружбе и единению будут способствовать социально-экономическому росту, повышению качества жизни граждан, а также развитию приграничного сотрудничества», — подчеркнул председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.
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