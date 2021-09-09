Брянская «Группа Кремний Эл» получила 400 миллионов на серийный выпуск КСДИ-пластин

Производство не имеет аналогов в России.

АО «Группа Кремний Эл» успешно защитило заявку на конкурсе Минпромторга РФ на получение федеральных субсидий.

Как сообщает городская администрация, уже подписано соглашение о выделении предприятию из федерального бюджета 400 миллионов рублей на реализацию проекта по разработке и серийному выпуску КСДИ-пластин, которые являются основой для производства изделий микроэлектроники.

Ближайшие аналоги продукции, изготавливаемой по этой технологии, выпускаются только за рубежом.