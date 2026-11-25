Комиссар брянского студотряда стала знаменосцем на открытии Всероссийского слёта

2026, 25 ноября 16:37

Комиссар брянского студотряда стала знаменосцем на церемонии открытия Всероссийского слёта студенческих отрядов в Челябинске. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.

На прошлой неделе в городе Челябинске состоялся Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый окончанию 67-го трудового семестра. Мероприятие под слоганом «Плавь сомнения — будь крепче металла!» объединило более 3000 студентов из 89 регионов России и четырёх стран.

Знаменосцем на торжественной церемонии открытия слёта стала комиссар брянского студенческого отряда «Солнечная сторона» Анастасия Вязова. Кроме того, активистка Анастасия Ширикова отмечена Почётным знаком «За активную работу в студенческих отрядах». А командир брянского отряда «Восход» Анастасия Андросова получила благодарность за успешное руководство всероссийским трудовым проектом отрядов проводников в Санкт-Петербурге в роли пресс-секретаря проекта.