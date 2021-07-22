Брянская область получит 656,8 миллиона рублей на борьбу с COVID-19

Деньги выделят из федерального бюджета.

Брянская область получит 656,8 миллиона рублей из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи больным, в том числе коронавирусной инфекцией, в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Федеральная поддержка поможет своевременно принимать пациентов в условиях повышенной нагрузки и сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с COVID-19, в том числе на обеспечении стационарного лечения.

В общей сложности российские регионы получат более 85 миллиардов рублей. Ранее на эти цели уже было выделено 25 миллиардов рублей.

«Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», – сообщил Михаил Мишустин.

Напомним, с июня в Брянской области приостановили оказание плановой медицинской помощи.