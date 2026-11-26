Лжеэксперты по инвестициям обманули четырёх брянцев за неделю

2026, 26 ноября 15:31

Лжеэксперты по инвестициям похитили почти 800 тысяч рублей у четырёх брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Она пообщалась с якобы эксперта по инвестициям. По его совету женщина решила заработать на инвестициях. 348 тысяч рублей она перевела на указанные незнакомцем счета. После получения денег лжеэксперт пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянской области. Они лишились 433 тысяч рублей.