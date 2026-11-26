Брянские армяне: как сохранить корни вдали от Армении и стать своими на новой земле

2026, 26 ноября 11:37

Армянская община в Брянской области складывалась не один век. Сегодня у неё есть воскресная школа, праздники и благотворительность, а ещё четыре хачкара на брянской земле. О том, как это устроено, рассказал глава общины Гарий Нуроян.

Когда первый армянин пришёл на брянскую землю сейчас достоверно не скажет никто. Однако, известно, что уже в XVIII — XIX веке здесь появляются группы компактного проживания армян. В первую очередь это были переселенцы из Крыма. Екатерина II выводила из ханства христианское население, чтобы подорвать экономику протурецкого Крымского ханства. Выезжали в основном греки и армяне. Им давали льготные налоги, лучшие условия жизни и свободу религиозных обрядов. Христиан в ханстве притесняли, так что предложение выглядело привлекательно. Эта политика сработала и стала одним из шагов к вхождению полуострова в состав России.

Позже в регион приезжали армяне с Закавказья и Балкан. Они бежали от войн и преследований и хотели спокойной жизни для детей. Многие селились в сёлах и слободах вдоль рек, например в Карачевском и Стародубском уездах.

В Великую Отечественную армяне вместе с другими народами СССР воевали с оккупантами, и на Брянщине многие ушли в партизаны. В 1-й Клетнянской бригаде Фёдора Данченкова сражались 76 армян. Сам Данченков вспоминал, что из 25 ротных командиров четверо были армянами: Корюн Торосян, Виктор Манучарян, Мисак Геворгян и Вардгес Шахбазян.

После войны политика дружбы народов поощряла трудовую миграцию внутри страны, и в область приезжали представители разных национальностей. Среди них был Мкртыч Тарджиманов, которого перевели в Брянск на генеральскую должность начальника управления КГБ. В конце 1970-х приехал и Гарий Нуроян, ныне глава общины.

Общину основали в 2001 году. По словам Гария Георгиевича, поводом стали события в стране: на национальных окраинах, где недавно жили мирно, разгорелись межэтнические конфликты, и люди снова вынужденно уезжали с насиженных мест. Общине нужно было помочь им освоиться в незнакомом месте, встроиться в общество и стать его полноправными членами.

За 25 лет работы удалось многое. В Брянске действует воскресная армянская школа, где работают руководитель и две учительницы. Там изучают язык, литературу и историю, причём приходят не только дети из армянских семей, но и все желающие. Это важно: дети общаются со сверстниками по-русски, а часто и дома говорят только на русском. Без школы внуки могли бы знать родной язык лишь на бытовом уровне или не знать его совсем. Нуроян считает, что терять такую часть культуры нельзя: «Мы обязаны знать свои корни, свою историю».

К работе общины привлекают и людей, уже известных в регионе: врачей, юристов, дорожников, строителей и представителей других профессий. Для земляков это возможность общаться и не чувствовать себя оторванными от родины и от общества.

Община вместе со всеми отмечает День Победы, День города Брянска и День народного единства, а ещё свои национальные праздники.

За праздничными днями мы не забываем о необходимости протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Важным направлением является оказание помощи военнослужащим в зоне СВО. Помогаем и отдельным нуждающимся гражданам.

Важным символом того, что армяне обрели родину на брянской земле, Нуроян называет кресты-хачкары. Их установлено четыре: три в Брянске и один в Клинцах. Для армянина это святыня, и она означает, что теперь это его земля и связь с ней навсегда. «Мы должны служить и любить этот край, который принял нас, дал нам работу и жизнь», — говорит Гарий Нуроян.

Фото из архива армянской общины