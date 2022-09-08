Брянская область стала первой по индексу производства

Брянская область вышла в лидеры Центрального федерального округа по индексу промышленного производства. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства

С января по июнь 2022 года промышленные предприятия Брянской области отгрузили товаров собственного производства на 185,8 млрд рублей. Темп роста по сравнению с прошлым годом вырос на 123,1%.

А индекс промышленного производства составил 113,9%. По этому показателю Брянская область заняла первое место в ЦФО и седьмое – в России.