Брянские депутаты рассмотрели проект бюджета на три года

Брянские депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на три года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Внеочередное заседание прошло в Брянской областной думе. Депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов».

Так, доходы региона запланированы в размере 80,47 млрд рублей, а расходы – 80,53 млрд рублей. Более 63% направят на социально значимые нужды. В том числе на образование предусмотрено 21,7 млрд рублей, а здравоохранение – 15,6 млрд рублей. А на финансирование 20 государственных программ планируют направить более 95,4% расходов.

«Параметры бюджета не являются окончательными, работа над главным финансовым документом региона продолжается. Доходы и расходы бюджета будут скорректированы с учетом распределения дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета при подготовке проекта бюджета ко второму чтению», – уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Депутаты в первом чтении большинством голосов приняли проект бюджета. Против выступили представители фракции КПРФ.