Брянский аэропорт получит субсидию от Росавиации

Брянский аэропорт получит субсидию на компенсацию расходов и оплату кредитов от Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении 2,476 млрд рублей 11 временно закрытым аэропортам, в том числе и в Брянске. Деньги пойдут на частичное возмещение операционных расходов за период с ноября 2022 по март 2023 года., в том числе оплате процентов по кредитным договорам.

«Такое решение позволит использовать предоставленные субсидии, в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства.

В прошлом году воздушные гавани уже получили 6,74 млрд рублей. Субсидии позволили избежать массовых сокращений работников.

«Росавиация готова приступить к предоставлению субсидий аэропортам юга и центральной части России. Предварительная подготовительная работа с аэропортами уже проведена. Важно, что предоставленная господдержка даст возможность аэропортам сохранить квалифицированный персонал и обеспечить функционирование инфраструктуры в операционном состоянии», — уточнила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова.