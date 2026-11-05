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Культура

Брянский ансамбль завоевал три награды на фестивале в Санкт-Петербурге

2026, 05 ноября 16:39
Брянский ансамбль завоевал три награды на фестивале в Санкт-Петербурге
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Брянский ансамбль «Ларец» завоевал три награды на всероссийском фестивале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

В минувшие выходные в городе Санкт-Петербурге прошёл IV Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Русское наследие». Участие в нём приняли более 500 исполнителей из 17 регионов России.

Брянскую область переставил фольклорный ансамбль «Ларец» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. В номинация «традиционная хореография» лауреатами первой степени стали солисты Роман Филин и Есения Тулупова, а также Нелли Антошина и Тамара Зевацкая. В номинации «вокальное исполнительство» брянский ансамбль завоевал Гран-при фестиваля. 

Кроме того, специальный диплом за высокое концертмейстерское мастерство вручили 

Руслану Нехаеву. 

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