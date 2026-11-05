Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты в Брянске

2026, 05 ноября 10:49

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже более 5000 рублей с карты жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 22-летняя жительница Брянска. Девушка потеряла свою банковскую карту. К тому моменту, как она обнаружила пропажу, со счёта были списаны более 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 51-летний й житель областного центра ранее уже был судим.

Мужчина признался, что чужую карту нашёл на улице на тротуаре. Он успел оплатить ей продукты питания и табачные изделия в четырёх магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».