Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты в Брянске

2026, 05 ноября 10:49
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты в Брянске
Источник фото

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже более 5000 рублей с карты жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 22-летняя жительница Брянска. Девушка потеряла свою банковскую карту. К тому моменту, как она обнаружила пропажу, со счёта были списаны более 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 51-летний й житель областного центра ранее уже был судим.

Мужчина признался, что чужую карту нашёл на улице на тротуаре. Он успел оплатить ей продукты питания и табачные изделия в четырёх магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи
05 ноября 13:32
Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи
Брянские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Орле
05 ноября 12:46
Брянские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Орле
Брянский ансамбль выступил в городе-побратиме Гусеве
05 ноября 11:43
Брянский ансамбль выступил в городе-побратиме Гусеве

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17078) брянск (7294) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2229) уголовное дело (2166) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1762) мчс (1592) коронавирус (1272) дороги (1189)