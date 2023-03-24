Брянский бюджет вырос на 2,84 млрд рублей

Бюджет Брянской области увеличился на 2,84 млрд рублей за счет поступлений из федерального центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании Брянской областной думы депутаты утвердили изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Доходная часть региональной казны в этом году стала больше на 2,84 млрд рублей. Субсидия пришла из федерального центра.

Доходы региона составят 86,224 млрд рублей. Общий объем расходов установлен в размере 99,628 млрд рублей. Отдельные параметры бюджета на 2024 год также изменились.