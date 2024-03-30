Брянский эксперт поддержал идею сделать сеть магазинов «Пятёрочка» только российской

Министерство промышленности и торговли России обратилось в Арбитражный суд с иском о приостановлении прав нидерландской компании X5 Retail Group N.V. в отношении дочерней организации ООО «Корпоративный центр Икс 5». Она управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекрёсток» и «Чижик» по всей России. Такое решение поддержать участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов.

«Нынешнее положение вещей напоминает «инвестиции в инкассацию». В России производятся продукты, и россияне покупают их в российских магазинах, в которых тоже работают россияне. А зарубежный «инвестор» имеет отношение только к одному из всех этих наших внутренних процессов – контролирует выручку и забирает прибыль – 90 миллиардов рублей в год. Через 22 682 магазина в стране Запад просто выкачивает деньги из России и в этом случае даже не заикается о санкциях, тут ему всё нравится», — отметил эксперт.

Сергей Горелов выразил надежду, что суд лишит иностранных акционеров права голоса на собраниях, а также возможности получать дивиденды и распоряжаться акциями.