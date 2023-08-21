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Брянский электромеханический завод отпраздновал 65-летний юбилей

2023, 21 августа 16:30 Экономика
Брянский электромеханический завод отпраздновал 65-летний юбилей
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Награды получили работники Брянского электромеханического завода в честь 65-летнего юбилея. Об этом рассказали в региональном парламенте. 

Брянский электромеханический завод (АО «БЭМЗ») отметил 65-летний юбилей. На торжественном собрании поздравили коллектив предприятия. 

«Тем самым, ваши предшественники закладывали «новые кирпичики» в становление и дальнейшее развитие радиоэлектронной промышленности на Брянщине.  Их традиции живы и поныне. Своим самоотверженным трудом вы удерживаете марку родного предприятия на достойной высоте! Ответственность, профессионализм, использование передовых методов организации труда – эти и другие качества присущи вашему коллективу», — подчеркнула заместитель председателя комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности Брянской областной Думы, руководитель Брянской торгово-промышленной палаты Антонина Катянина. 

Отличившиеся работники предприятия получили награды. 

Брянский электромеханический завод образован в 1958 году. БЭМЗ входит в число ведущих, наиболее эффективных и экономически устойчивых предприятий региона. Там производят десятки моделей оборонной и гражданской тематики. Продукция предприятия считается одной из лучших в России. Техника в том числе участвует в проведении специальной военной операции.

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