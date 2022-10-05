Брянский губернатор поручил достроить четыре дороги до морозов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил усиленными темпами строить дороги на четырёх улицах областного центра и успеть до начала зимы. Об этом он написал в своих соцсетях.
Глава региона подчеркнул, что в этом году в областном центре строится много дорог и соцобъектов.
«За октябрь мы должны доделать основные объекты: дороги по улицам Олега Визнюка, Ильи Иванова и Счастливой, реконструкцию дороги по улице Объездной. Поручил составить план-график, чтобы основные строительные работы на объектах дорожного строительства были выполнены до 10 ноября. Пока позволяет погода, строить нужно усиленными темпами, чтобы выполнить объемы до наступления морозов», – подчеркнул Богомаз.
Он добавил, что финансирование проектов идёт по графику, а подрядчики должны выполнить все работы качественно и в срок.
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