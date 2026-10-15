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Брянский губернатор встретился с гендиректором «Газпром трансгаз Москва»

2026, 15 октября 10:17
Брянский губернатор встретился с гендиректором «Газпром трансгаз Москва»
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Брянский губернатор встретился с гендиректором «Газпром трансгаз Москва». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

14 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с генеральным директором «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Они обсудили систему газоснабжения региона, работу в осенне-зимний период. 

Также речь шла о реализация инвестиционного проекта ПАО «Газпром». Компания строит газопровод «ГРС Стародуб-ГРС Новозыбков». Он повысит надежность газоснабжения потребителей. Газопровод в Стародубе уже готов.

Также на встрече обсудили проведении социально-культурных и патриотических мероприятий. Так, сотрудники компании «Газпром трансгаз Москва» более 10 лет принимают участие в акции «Вахта памяти». А несколько лет назад около села Холмецкий Хутор в Брасовском районе был открыт мемориальный комплекс «Ангелы» в память о погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в период оккупации.

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