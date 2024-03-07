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Брянский губернатор встретился с руководителем Банка России по ЦФО

2024, 07 марта 10:35 Экономика
Брянский губернатор встретился с руководителем Банка России по ЦФО
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Брянский губернатор обсудил развитие финансового рынка с руководителем Банка России по ЦФО. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале. 

В областном правительстве губернатор региона Александр Богомаз встретился с начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэмом Мардановым. Они обсудили развитие финансового рынка в Брянской области. Также речь шла о привлечении инвесторов для крупных проектов  и повышении доступности финансовых услуг в сельской местности.

«Руководитель Отделения по Брянской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО Дмитрий Владимирович Сазонов рассказал об итогах работы отделения за минувший год и совместных задачах, направленных на развитие региона, повышение доступности, качества и безопасности финансовых услуг для жителей области», – подчеркнул Александр Богомаз.

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