Брянский губернатор встретился с руководителем Банка России по ЦФО

Брянский губернатор обсудил развитие финансового рынка с руководителем Банка России по ЦФО. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.

В областном правительстве губернатор региона Александр Богомаз встретился с начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэмом Мардановым. Они обсудили развитие финансового рынка в Брянской области. Также речь шла о привлечении инвесторов для крупных проектов и повышении доступности финансовых услуг в сельской местности.

«Руководитель Отделения по Брянской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО Дмитрий Владимирович Сазонов рассказал об итогах работы отделения за минувший год и совместных задачах, направленных на развитие региона, повышение доступности, качества и безопасности финансовых услуг для жителей области», – подчеркнул Александр Богомаз.