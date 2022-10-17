Брянским ИП разъяснили особенности их ситуации при мобилизации

Индивидуальным предпринимателям из Брянской области и со всей страны юристы из команды портала «Объясняем.рф» раскрыли особенности, вытекающие из их статуса в случае мобилизации. По закону ИП могут быть призваны в рамках частичной мобилизации наравне с другими. А служба в рамках мобилизации и соответствующие правовые последствия равнозначны ситуации с обычной службой по призыву.
На время службы предприниматель, вынужденный прекратить фактичечкую деятельность, не должен платить за себя фиксированные страховые взносы.
А вот если он остается налоговым агентом, обязанность подачи деклараций 6-НДФЛ с него не снимается. Сдавать отчетность вместо него может представитель на основании доверенности.
Предприниматели вправе запросить кредитные каникулы и банке или иной кредитной организации, которой остается должен. Они оформляются на основании его заявления на срок, равный периоду его мобилизации плюс тридцать дней и продлеваются на время лечения, если в период службы ИП попадет в госпиталь.
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