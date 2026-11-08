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Забивший до смерти соседку по даче брянец выслушал приговор

2026, 08 ноября 17:10
Забивший до смерти соседку по даче брянец выслушал приговор
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Забившего до смерти соседку по даче брянца суд отправил в колонию на девять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 66-летний житель областного центра.

В июле 2026 года мужчина на территории дачного участка в Бежицком районе поссорился с соседкой. У них был конфликт из-за раздела земли. Фигурант не менее шести раз ударил пенсионерку фрагментом кирпича по голове. Потерпевшая умерла на месте.

Чтобы скрыть преступление обвиняемый завернул труп в плащ-палатку и вывез в багажнике своего автомобиля в Брянский район.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Автомобиль конфискован в собственность государства. Такое удовлетворены гражданские иски дочери и внука погибшей о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. Решение не вступило в законную силу.

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