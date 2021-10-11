Брянским медикам начали доплачивать по 300 рублей за вакцинацию

Стимулирующие выплаты начисляют с 11 октября.

Брянским медикам начали осуществлять стимулирующие выплаты за участие в вакцинации жителей региона.

«С понедельника мы начинаем стимулирующие выплаты медицинским работникам, принимающим участие в вакцинации населения. За каждого человека, полностью привитого одной или двумя дозами (в случае одно- и двухкомпонентной вакцины), соответственно, выплата медицинским сотрудникам будет составлять 300 рублей. На это выделено 56 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 56 миллионов – из областного. С понедельника начнется начисление за сентябрь», – сообщил на заседании оперативного штаба директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

«По поводу выплат. Необходимо еще раз провести разъяснительную работу среди медицинских работников о том, что выплаты начисляются, только если человек действительно привит, а не виртуально. Должен быть постоянный контроль со стороны руководителей учреждений здравоохранения и правоохранительных структур, а также инструктаж всех сотрудников об ответственности», – в свою очередь заявил брянский губернатор Александр Богомаз.