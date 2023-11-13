Брянское предприятие разработало покрытие для крепежа

Предприятие в Брянске разработало покрытие для крепежа из российских компонентов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Брянске по заказу одного из крупнейших российских производителей метизов предприятие разработало топовое покрытие для метизов. Оно состоит полностью из российских компонентов.

Покрытие MODENGY 1032 защищает крепежи от коррозии. Оно также также обладает свойством стабилизации коэффициента закручивания в комплексе с базовым цинк-ламельным покрытием.