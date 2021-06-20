Чиновник из Минсельхоза назвал Брянщину одним из лидеров АПК страны

В Брянск прибыл с рабочим визитом директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Свой визит он начал со встречи с губернатором Александром Богомазом и во время беседы с ним отметил, что Брянская область сохраняет позиции одного из лидеров отечественного АПК.

Гость будет участвовать в круглом столе по итогам весенних полевых работ и планам на урожай, который пройдет сегодня в БГАУ и осмотрит демонстрационные посевы для предстоящего Дня поля.

Кроме Брянска, федеральный чиновник посетит Стародубский и Навлинский районы и ознакомиться с работой нескольких местных ведущих агропредприятий.

В прошлом году Брянщина принимала Всероссийский День поля. Инициатором этого выступили власти региона.

Лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов обратил внимание, что Брянская область прошла путь от аграрного аутсайдера до лидирующих позиций за весьма короткий срок, и этому взлету помогли Дни поля. «Эти мероприятия – прежде всего, площадки для обмена передовым опытом, где встречаются аграрии и представители всех связанных отраслей. Каждый День поля позволяет узнать новое, приобрести партнеров, перенять лучшие практики. И это, разумеется, ведет к повышению эффективности».