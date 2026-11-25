Более 590 кубометров песко-соляной смеси высыпали на дороги Брянска за ночь

2026, 25 ноября 17:44

Более 590 кубометров песко-соляной смеси высыпала спецтехникам на дороги Брянска за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На ликвидацию последствий снегопада сотрудники дорожного управления Брянска вышли уже минувшей ночью. Уборкой занимались 18 комбинированных дорожных машин, четыре погрузчика и 10 тракторов. Чистить от снега проезжую часть, мосты и тротуары они продолжили и утром. К уборке присоединились 68 сотрудников в Советском районе, 59 – в Бежицком, 28 – в Володарском и 27 – в Фокинском.

Кроме того, спецтехника посыпала дороги противогололёдными реагентами. За ночь израсходовали более 590 кубометров песко-соляной смеси.

Днём в среду рабочие начали вывозить снег с главных площадей и центральных улиц Брянска.