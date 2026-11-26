Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»

2026, 26 ноября 12:16

Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с бойцом таможенного СОБР и ветераном специальной военной операции Егором Сычёвым. Он участвует в программе «Брянские герои», а Валентин Суббот является его наставников.

Егор Сычёв успешно прошёл четыре тематических модуля. Он готовит аттестационный проект, направленного на решение задач социально‑экономического развития Брянской области. На встрече спикер обсудил с ветераном итоги обучения.

«Участие в программе «Брянские герои» — это замечательная возможность для наших защитников Отечества превратить свой уже имеющийся опыт, силу и неравнодушие в реальные перемены для Брянской области и всей страны. Желаю Егору Сергеевичу больших успехов на благо малой Родины и всей России», – подчеркнул Валентин Суббот.

Программа «Брянские герои» реализуется в рамках федерального проекта «Время героев». В текущем потоке участвует 10 человек. Защита итоговых аттестационных проектов программы состоится в декабре.