Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с бойцом таможенного СОБР и ветераном специальной военной операции Егором Сычёвым. Он участвует в программе «Брянские герои», а Валентин Суббот является его наставников.
Егор Сычёв успешно прошёл четыре тематических модуля. Он готовит аттестационный проект, направленного на решение задач социально‑экономического развития Брянской области. На встрече спикер обсудил с ветераном итоги обучения.
«Участие в программе «Брянские герои» — это замечательная возможность для наших защитников Отечества превратить свой уже имеющийся опыт, силу и неравнодушие в реальные перемены для Брянской области и всей страны. Желаю Егору Сергеевичу больших успехов на благо малой Родины и всей России», – подчеркнул Валентин Суббот.
Программа «Брянские герои» реализуется в рамках федерального проекта «Время героев». В текущем потоке участвует 10 человек. Защита итоговых аттестационных проектов программы состоится в декабре.