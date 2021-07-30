Для Брянска купят семь работающих на метане автобусов

На эти цели планируют потратить 39,5 миллиона рублей.
Для брянской автоколонны № 1403 приобретут семь новых автобусов, работающих на метане. Прием заявок от поставщиков на участие в закупке начался накануне, 29 июля, сообщает группа «Брянский автобус». Инициатором закупки выступил региональный департамент промышленности, транспорта и связи.
Согласно техническому заданию, вместимость автобуса должна быть не менее 59 человек, из них посадочных мест – не менее 20. Каждый автобус будет оборудован тремя электронными рейсоуказателями, бегущей строкой, автоинформатором, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и цифровым тахографом.
Общая сумма закупки составит 39,5 миллиона рублей – по 5,6 миллиона рублей на одну единицу техники. Предполагается, что за эти деньги для Брянска приобретут автобусы «ПАЗ «Вектор» NEXT CNG».
Электронный аукцион состоится 9 августа.
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