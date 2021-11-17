Из областного бюджета на брянские дороги потратят 6 миллиардов рублей

Средства направят на развитие транспортной инфраструктуры.

В 2022 году объем финансирования на развитие дорожной транспортной инфраструктуры Брянской области за счет средств областного бюджета составит 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Объем средств из федерального бюджета сейчас находится в стадии формирования.

На следующий год запланированы мероприятия по развитию и поддержанию в нормативном состоянии сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.