Минимальный набор продуктов подорожал в Брянской области

Минимальный набор продуктов за месяц подорожал на 0,88% в Брянской области. Об этом сообщил Брянскстат.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Брянской области за месяц выросла на 0,88%. Цена составила 5359,11 рублей в расчете на месяц.

Самый дорогой набор продуктов — в Клинцах. Он стоит 5500,05 рублей. При этом цена выросла лишь на 0,73%. В городе Новозыбкове зафиксировали самый большой рост — 1,53%. Но цена ниже региональной — 5279,40 рублей.

Самый дешёвый продуктовый набор — в посёлке Навля. Его цена составила 4760,11 рублей. За месяц корзина подорожала на 1,16%.

В Брянске в конце февраля цена составила 5322,76 рублей и за месяц она увеличилась на 0,81%.