Президент России присвоил почётное звание врачу Погарской больнице

2026, 27 ноября 13:37

Президент России присвоил почётное звание врачу Погарской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава страны присвоил почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» врачу Погарской центральной районной больницы Наталье Ревегук за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, тем же Указом тракторист фермерского хозяйства Пуцко Василий Тепляков награждён медалью «За труды по сельскому хозяйству».