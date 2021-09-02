Министр обороны РФ наградил дипломом брянское предприятие «Перехватчик»

Разработанный в Брянске подводный буксировщик внедрят для нужд российского флота.
По итогам посещения стенда брянского предприятия «Перехватчик» на выставке «Армия-2021» министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил подводный буксировщик для боевых пловцов «Косатка». Он поручил проработать мероприятия для внедрения разработки брянских конструкторов для нужд российского флота.
Помимо «Косатки» на стенде были представлены антитеррористические барьеры «Перехватчик», разработанные этой же группой брянских предприятий, которые возглавляет Сергей Горелов.
Барьеры «Перехватчик» применяют как для обеспечения безопасности гражданских объектов, так и в горячих точках. В частности, им заинтересовался президент Татарстана Рустам Минниханов и другие посетители стенда «Перехватчик».
По завершении выставки ООО «Перехватчик» наградили дипломом за подписью министра обороны Сергея Шойгу.
«Награда, полученная за нашу разработку, является заслуженной. Наши конструкторы, мастера и рабочие могут гордиться, что результат их работы оценен на столь высоком уровне. Уверен, что это не последняя награда, полученная «Перехватчиком». Однако есть более ценное, чем ордена и медали, – это человеческие жизни, спасенные благодаря нашим брянским разработкам. Благодаря этим антитеррористическим барьерам десятки и сотни российских молодых солдат вернутся живыми и здоровыми к своим родителям. Вот это и есть самая главная для нас награда», – отметил Сергей Горелов.
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