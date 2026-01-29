Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Министр просвещения РФ высоко оценил работу Брянской области при строительстве школ

2026, 29 января 17:17
Министр просвещения РФ высоко оценил работу Брянской области при строительстве школ
Министр просвещения РФ высоко оценил работу Брянской области при строительстве школ. Об этом губернатор региона сообщил в своих соцсетях. 

Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели заседание Всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования. Там обсудили реализацию программы капремонта школ, инициированную Президентом России Владимиром Путиным. В неё также вошли детские сады и другие учреждения образования. Срок реализации продлён до 2030 года. 

Участие заседании в формате видеосвязи принял губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

«Сергей Сергеевич Кравцов отметил Брянскую область  как регион, который в полном объеме завершил строительство в те сроки, которые обозначены, при этом соблюдая соотношение цена-качество. Активно реализуется федеральный партийный проект «Новая школа». Депутаты Государственной Думы, Брянской областной Думы, местных уровней совместно с родителями, строителями проводят мониторинги и решают возникшие вопросы на местах», – подчеркнул Александр Богомаз. . 

В 2025 году в Брянской области за счёт федерального бюджета построили две школы по 1 225 мест. В этом году сдадут ещё две школы. Она расположена в старом аэропорту в Брянске, а вторая – в Сураже.

«В конце 2025 года в Брянске начали строить детский сад на 340 мест, в поселке Свень Брянского района — на 60 мест, его планируем открыть в этом году. Капитально отремонтировано за счет федерального и областного бюджета 111 школ. В прошлом году за счет областного бюджета 5 школ и 15 — за счет федерального», – уточнил  глава региона. 

