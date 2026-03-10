Брянские спортсменки выиграли турнир по пауэрлифтингу

2026, 10 марта 12:37

Брянские спортсменки выиграли турнир по пауэрлифтингу в преддверии 8 марта. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошли межрегиональные сравнения по пауэрлифтингу. Турнир посвящён памяти брянских партизан. За награды боролись свыше 150 атлетов из Брянской, Ярославской, Орловской и Калужской областей.

В первый день соревнований женская сборная региона заняла первое командное место. Кроме того, в весовой категории 105 кг бронзовым призёром стал Мастер спорта России Андрей Калинин.