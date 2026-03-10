Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские спортсменки выиграли турнир по пауэрлифтингу

2026, 10 марта 12:37
Брянские спортсменки выиграли турнир по пауэрлифтингу
Источник фото

Брянские спортсменки выиграли турнир по пауэрлифтингу в преддверии 8 марта. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошли межрегиональные сравнения по пауэрлифтингу. Турнир посвящён памяти брянских партизан. За награды боролись свыше 150 атлетов из Брянской, Ярославской, Орловской и Калужской областей.

В первый день соревнований женская сборная региона заняла первое командное место. Кроме того, в весовой категории 105 кг бронзовым призёром стал Мастер спорта России Андрей Калинин.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
10 марта 18:29
Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
10 марта 17:41
Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю
10 марта 16:32
Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14435) брянск (6840) ДТП (2695) ГИБДД (2229) прокуратура (2044) уголовное дело (2009) Александр Богомаз (1884) суд (1786) авария (1645) мчс (1504) коронавирус (1272) умвд (1041)