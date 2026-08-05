Москва заинтересовалась техникой брянского завода «ЛДС», испытанной в Нагорном Карабахе

2026, 05 августа 11:46

Представитель предприятия обсудил с руководством центрального спортсооружения и федеральной структуры возможное использование выпускаемой техники.

Представитель завода «Локомотив-Дизель-Сервис» вернулся из Москвы, где провел переговоры с руководством одного из центральных спортивных сооружений. Директор «ЛДС» Сергей Горелов рассказал, что на встрече обсуждалось возможное применение техники, изготавливаемой на одном из подразделений предприятия. Присутствовавший на встрече руководитель федеральной структуры, отвечающий за безопасность мероприятий, также проявил интерес к продукции.

Продукция прошла испытания не только на заводских полигонах, но и в горячих точках, в том числе в Нагорном Карабахе, где ее использовали российские миротворцы. Сейчас перед конструкторским бюро завода поставлена задача усилить технические параметры изделий. Задание уже прорабатывается.

Фото пресс-службы завода «ЛДС».