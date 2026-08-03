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Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России по эстафетному бегу в Москве

2026, 03 августа 16:25
Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России по эстафетному бегу в Москве
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Соревнования прошли 1 и 2 августа в «Лужниках». В копилке сборной Брянской области две золотые и две бронзовые награды.

 

В Москве завершился чемпионат России по эстафетному бегу. Брянские спортсмены завоевали четыре медали. Первое место заняла эстафетная четверка 4×100 метров с барьерами в составе Светланы Антошиной, Виктории Кожокар, Дарьи Буравцовой и Виктории Карасевой. Золото также выиграла смешанная эстафета 100+200+400+800 метров с участием Кристины Карпейкиной, Марии Прохорец, Полины Шауло и Юлии Сергуниной.

Бронзовые награды добавили в актив эстафетные команды 4×800 метров и 4×200 метров. Также Полина Лебедева и Вероника Першукевич выполнили норматив мастера спорта России. Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменов и их тренеров с успешным выступлением.

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