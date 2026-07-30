Организации грозит штраф за несанкционированный слив жидких отходов в Брянске

2026, 30 июля 08:46

Организации грозит штраф за несанкционированный слив жидких отходов в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники Фокинской районной администрации города Брянска на пересечении улиц Унечской и Олега Кошевого поймали с поличным спецтранспорт одной из организаций перевозчиков. Водитель незаконно сливал сточные воды в канализационную сеть.

Слив жидких бытовых отходов спецтранспорт должен проходить в места, предусмотренные договором организации с Брянским городским водоканалом. В Фокинском районе таких мест нет. Несанкционированный слив создаёт нагрузку на систему водоотведения и провоцирует засоры.

Сотрудники Фокинской районной администрацией направили в правоохранительные органы обращение о принятии мер административного реагирования. Штрафы за несоблюдение требований в области окружающей среды для граждан составляют до 2-3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100-250 тысяч рублей.

Брянский городской водоканал также применяет штрафные санкции на организации из-за нарушения договоров.