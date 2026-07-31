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Криминал

Попавшего на угнанной машине в ДТП нетрезвого водителя ждёт суд в Брянске

2026, 31 июля 14:58
Попавшего на угнанной машине в ДТП нетрезвого водителя ждёт суд в Брянске
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Попавшего на угнанной машине в ДТП нетрезвого водителя ждёт суд в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Суд рассмотрит уголовное дело об угоне автомобиля. Приговор выслушает 39-летний житель Брянского района. 

29-летний житель Советского района Брянска узнал об угоне своего автомобиля Skoda Rapid от сотрудников полиции. Машины попала в ДТП. За рулём чужой иномарки был нетрезвый 39-летний житель Брянского района. Водительских прав у него не было. От прохождения освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался. 

Полицейские выяснили, что машина была во временном пользовании у друга владельца. Нарушитель распивал спиртное у него дома. Когда тот уснул, он решил прокатиться на машине, ключи от которой лежали на видном месте.

Задержанный ранее уже был судим за управлением транспортом в состоянии опьянения. Ему предъявлено обвинение в угоне чужой машины.

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