На Брянщине минимальный набор продуктов за месяц подешевел на 2,12 процента

Брянскстат проанализировал динамику потребительских цен в регионе за сентябрь 2023 года.
Индекс потребительских цен в Брянской области составил 100,88 процента. Год назад этот показатель равнялся 100,28 процента.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в конце сентября составила 5422,43 рубля в расчете на месяц. В сравнении с августом продуктовая корзина подешевела на 2,12 процента. А если сравнивать с декабрем 2022 года, то зафиксирован рост – на 3,1 процента.
Самая дорогая продуктовая корзина в городе Клинцы – 5600,41 рубля. Самые доступные продукты в поселке Навля: минимальный набор там стоит 4823,81 рубля. При этом в обоих населенных пунктах прослеживается уменьшение стоимости в сравнении с предыдущим месяцем — на 1,48 и 1,8 процента соответственно.
Стоимость минимального набора в областном центре в конце сентября составила 5408,03 рубля и за месяц уменьшилась на 2,08 процента.
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