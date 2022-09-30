На Брянщине раскрыли особо крупный картельный сговор . Видео

В Брянской области совместными усилиями полицейских, росгвардейцев и представителей Федеральной антимонопольной службы раскрыли особо крупный картельный сговор, результатом которого стали завыщенные цены на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в регионе.

Как сообщает МВД Медиа, по версии следствия, участники для поддержания максимально высоких цен на свои услуги договорились не создавать друг другу конкуренции на аукционах, которые проводил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Неправомерную выгоду, которую в итоге получили предприниматели, следствие оценивает в более чем четыреста миллионов рублей, что считается по закону особо крупным размером.

По делу проходят двадцать два человека, проведено порядка шестидесяти обысков.