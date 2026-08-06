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Промышленность

На брянском заводе «ЛДС» обсудили коллективный договор с ветеранами предприятия

2026, 06 августа 12:10
На брянском заводе «ЛДС» обсудили коллективный договор с ветеранами предприятия
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Собрание прошло с участием старейших работников завода.

 

На заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» обсудили новый коллективный договор. Помимо представителей всех цехов и отделов, на встречу пригласили ветеранов предприятия. Директор «ЛДС» Сергей Горелов отметил, что в отношениях с коллективом учитываются все требования трудового законодательства, что позволяет сохранять костяк сотрудников и привлекать на завод новых работников.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и работниками. В нем закрепляются условия оплаты труда, график работы, льготы и другие важные для коллектива обстоятельства.

 

Фото: Виталия Симоненкова, пресс-службы завода «ЛДС»

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