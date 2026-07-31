В Брянске продлят несколько маршрутов общественного транспорта

2026, 31 июля 17:37

В Брянске продлят несколько маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На маршрутах движения общественного транспорта в Брянске в ближайшее время произойдут несколько изменений. Об одном попросили работники Брянского электромеханического завода. С 4 августа начнёт работать вечерний рейс по маршруту автобуса №24а «БЭМЗ — Дружба». От конечной «БЭМЗ» от будет уезжать в 20 часов 10 минут.

Также маршрут №49 «Фосфоритный завод — БЭМЗ» продлят до военного клинического госпиталя Министерства обороны России. А автобус №50А «Универсам – Визит» будет ходить до посёлка Чайковичи.

Кроме того, в перечень маршрутов с бесплатной пересадкой войдут автобусы №10А «Пос. Чайковичи – Поликлиника БАЗ», №14А «Железнодорожный вокзал Орджоникидзеград – Универсам», №16АК «Брянск-II – ст. Снежетьская» и №30А «Больница №2 – ул. Чичерина».